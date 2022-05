Les Belges à l'étranger - Dennis Praet termine sa saison avec Torino par une défaite contre la Roma

(Belga) Dennis Praet et Torino ont été battus 0-3 par l'AS Rome, vendredi soir en match avancé de la 38e et dernière journée de Serie A. Le Diable Rouge a ajoué tout le match.

La Roma de José Mourinho a pu compter sur des réalisations de Tammy Abraham (33e, 42e pen) et Lorenzo Pellegrini (78e pen) pour assurer avec 63 points la 6e place et un ticket pour les poules de la prochaine Europa League. Torino occupe la 11e place avec 50 points. Mercredi prochain, l'AS Rome jouera la finale de la première Conference League contre Feyenoord à Tirana en Albanie. En Turquie, Ruud Boffin le gardien d'Antalyaspor a partagé 1-1 avec le Galatsaray en match de la 38e et dernière journée de championnat. Le club d'Antalya est 6e avec 59 points, Galatasaray (52 pts) dixième. Trabzonspor est déjà assuré du titre. (Belga)