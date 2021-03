Les Belges à l'étranger - L'Inter a fait le dos rond mais a pris les trois points contre l'Atalanta

(Belga) L'Inter Milan a peut-être fait un nouveau pas de plus vers son premier Scudetto depuis 2010. Lundi lors du choc de la 26e journée de Serie A, l'équipe de Romelu Lukaku, sérieuse défensivement mais peu flamboyante devant, s'est imposée 1-0 contre l'Atalanta Bergame.

Leader de Serie A, l'Inter a connu une première mi-temps compliquée. En effet, l'équipe d'Antonio Conte n'a pas cadré une seule tentative. De son côté, la Dea aurait pu ouvrir le score sur une tête puissante de Duvan Zapata mais Samir Handanovic s'est détendu avec brio (40e). Alors que Christian Eriksen venait de monter au jeu pour dynamiter la rencontre côté intériste (53e), Milan Skriniar a ouvert le score sur une phase confuse découlant d'un corner. Le défenseur slovaque a trompé Marco Sportiello d'une frappe croisée (1-0, 54e). Déjà bloqué in extremis en première période par Berat Djimsiti (25e), Romelu Lukaku a une nouvelle fois mal négocié une situation dangereuse, bien repris par Cristian Romero (56e) à l'entrée de la surface. Bien en place défensivement, l'Inter a annihilé toutes les velléités des Bergamasques, qui ont tenté leur chance via Zapata (68e), Djimsiti (71e), Muriel (76e) et Pasalic (84e, en vain. Au classement, l'Inter compte 62 points et six longueurs d'avance sur l'AC Milan (56). Suivent la Juventus (52), l'AS Rome (50) et l'Atalanta (49). (Belga)