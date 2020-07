Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Tielemans à l'assist, conforte sa troisième place face à Crystal Palace

(Belga) Leicester s'est largement imposé 3-0 face à Crystal Palace samedi lors de la 33e journée de Premier League. Youri Tielemans, à l'assist sur le premier but, était titulaire avec les Foxes et a été remplacé à la 89e minute. Dennis Praet est monté au jeu à la 63e minute. Du côté des Eagles, Christian Benteke était titulaire et a été remplacé à la 83e minute.

Après une première période conclue sur un score nul et vierge, Leicester pouvait compter sur Youri Tielemans pour débloquer la situation. Le Diable Rouge délivrait un centre parfait vers Iheanacho (49e) pour son sixième assist de la saison. En fin de match, Vardy (77e et 90e+4) plantait un doublé pour inscrire ses 100e et 101e buts de sa carrière en Premier League. Leicester (58 points) reste bien accroché à sa troisième place avec trois points d'avance sur Manchester United, vainqueur de Bournemouth (5-2). Menés après un but de Stanislas, les Red Devils réagissaient via Greenwood (29e), Rashford (35e) et Martial (45e+2). En deuxième période, King réduisait l'écart sur penalty (49e) mais Greenwood (54e) et Fernandes (59e) assuraient le succès mancunien. Bournemouth (27 points) reste coincé à la 19e et avant-dernière place avec un point de retard sur Watford, premier non-relégable. Crystal Palace (42 points) conserve sa treizième place. Deux matches de Premier League sont encore au programme samedi. À 18h30, Arsenal se rend à Wolverhampton et à 21h Chelsea reçoit Watford. (Belga)