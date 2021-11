Les Belges à l'étranger - Match nul décevant pour Lille et Onana, Batshuayi balayé

(Belga) Décevants depuis le début de la saison, les champions en titre lillois n'ont pu faire mieux qu'un match nul à domicile face à Nantes samedi lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-1)

Titulaire et averti, Amadou Onana a quitté le jeu à la 63e minute de jeu alors que de l'autre côté, ni Anthony Limbombe ni Renaud Emond n'étaient sur la feuille de match. C'est Burak Yilmaz qui ouvrait le score en première période (9e) avant que Ludovic Blas n'égalise (24e). En deuxième mi-temps, Fabio était exclu, offrant un penalty aux Nordistes mais l'ancien Gantois Jonathan David galvaudait l'occasion de prendre l'avantage sur penalty (80e). Au classement, Nantes est 11e avec 19 points, juste devant les Lillois et leur 18 unités. En Turquie, Michy Batshuayi a effecuté son retour sur les terrains de Süperlig avec Besiktas qui s'est lourdement incliné 0-4 face à Giresunspor. L'attaquant de 28 ans était titulaire et a quitté le terrain à la 70e minute. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Fousseni DIabaté (22e sur pen), Ibrahima Balde (55e), Serginho (64e) et Joseph Champness (90e). Besiktas compte 20 points et est 10e alors que Giresunspor, 16 points, est 13e. (Belga)