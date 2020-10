Les Belges à l'étranger - Première défaite de la saison pour le Real Madrid, battu à domicile par Cadix

(Belga) Sans Eden Hazard, toujours blessé, mais avec Thibaut Courtois dans les buts, le Real Madrid s'est incliné 0-1 devant Cadix, samedi lors de la 6e journée de Liga.

Le promu a dominé le début de match, voyant d'abord Sergio Ramos sauver sur sa ligne un tir d'Alvaro Negredo (2e) et Courtois se détendre sur un envoi de Juan Cala (14e). Bien servi par Negredo, Anthony Lozano a gagné son duel contre Thibaut Courtois. Le gardien des Diables Rouges, qui a fait l'impasse sur les trois rencontres de la Belgique lors de la dernière trêve internationale, n'a pu qu'effleurer le ballon de l'attaquant hondurien (0-1, 16e). Courtois, auteur d'une inhabituelle erreur d'appréciation sur un centre venu de la droite, a évité la correctionnelle en voyant Lozano passer à côté du 0-2. Dominé, Zinédine Zidane a changé pas moins de quatre joueurs à la mi-temps. Mais les Madrilènes, qui ont touché la transversale via Karim Benzema, n'ont pas pu inverser la tendance. Le Real est toujours en tête avec 10 points, comme son adversaire du soir qui compte malgré tout un match de plus. Le FC Barcelone, qui va seulement jouer son 4e match, pourrait revenir à hauteur de son rival en cas de victoire samedi soir à Getafe. Sans Kevin De Bruyne, absent pour "plusieurs matches" selon son entraîneur Pep Guardiola, Manchester City s'est imposé 1-0 contre Arsenal lors de la 5e journée de Premier League. A l'affut d'un tir repoussé de Phil Foden, Raheem Sterling a marqué l'unique but du match. City grimpe provisoirement à la 10e place avec 7 points alors que les Gunners sont cinquièmes (9 pts). (Belga)