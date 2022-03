Les Belges à l'étranger - Wolfsburg s'impose à domicile grâce à un autobut de l'ancien Mouscronnois Taiwo Awoniyi

(Belga) Le VfL Wolfsburg, avec Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw au coup d'envoi, s'est imposé 1-0 samedi après-midi contre l'Union Berlin lors de leur duel comptant pour la 25e journée de Bundesliga. Cette victoire permet aux Loups d'occuper la 12e place du classement avec 31 points.

Contrairement à Bornauw et Casteels, indiscutables aux yeux de Florian Kohfeldt, Aster Vranckx était renvoyé sur le banc des remplaçants pour la première fois depuis plusieurs semaines. Il y retrouvait Dodi Lukebakio. L'ancien de Malines allait faire son apparition sur la pelouse à la 64e minute de jeu, en même temps que l'ex-Anderlechtois Lukas Nmecha. Avant cela, les siens avaient pris l'avance grâce à un but contre son camp de l'ancien Hurlu Taiwo Awoniyi à la 24e minute. Une maladresse lourde de conséquence pour l'Union Berlin, puisqu'il s'agissait là de l'unique but de la rencontre. Dans le même temps, le Hertha Berlin et Dedryck Boyata, titulaire, ont subi la loi de l'Eintracht Francfort en étant défaits 1-4. Ils étaient menés 0-3 avant l'heure de jeu via des buts d'Ansgar Knauff (17e), Tuta (48e) et Jesper Lindstrom (56e), avant de sauver l'honneur par Davie Selke (61e, 1-3). Francfort douchait tout espoir de retour à peine deux minutes plus tard en reprenant trois buts d'avance par l'entremise de Rafael Borré (63e, 1-4). Avec ce quatrième revers d'affilée, Boyata et ses coéquipiers restent englués dans le bas de classement. Ils comptent 23 points et pointent au 16e rang, synonyme de barrage pour la relégation.