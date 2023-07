Les Canadiennes, championnes olympiques, accrochée, les Espagnoles déroulent

Dans le dernier match du jour, le premier du groupe C, l'Espagne (FIFA 6) a dominé le Costa Rica (FIFA 36) 3-0, à Wellington en Nouvelle-Zélande. Les trois buts sont tombés en l'espace de six minutes via Valeria del Campo (21e csc), Aitana Bonmati (23e) et Esther Gonzalez (27e). Gloriana Villalobos a manqué un penalty (34e). L'Espagne a aussi vu la rentrée en fin de rencontre (77e) de la double Ballon d'Or Alexia Putellas rétablie de sa blessure au genou (déchirue des ligaments croisés).