L'European Leagues s'oppose à la réforme de la Coupe du monde des clubs

L'European Leagues (EL), l'organisation coordinatrice des 37 ligues professionnelles européennes regroupant plus de 200 clubs, a affirmé son opposition à nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs lors d'une réunion avec la Fédération mondiale de football (FIFA). "Ce tournoi est une menace pour les ligues nationales", a déclaré Claus Thomsen, directeur de l'EL, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à Prague.

"Il n'y a tout simplement pas la place dans le calendrier. Les joueurs ont déjà suffisamment de matchs à jouer. En plus, la plus-value de ce tournoi est faible et ne ferra que baisser la valorisation des ligues nationales. La FIFA ferait mieux de se concentrer sur le développement des championnats en dehors de l'Europe. Il faudrait faire du football un projet durable et ne pas constamment viser une croissance sans fin".

La première édition de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes est prévue pour 2025, a annoncé le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du Mondial au Qatar. Dans ce nouveau format, il y aurait douze équipes d'Europe, six d'Amérique du Sud, quatre d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord, une d'Océanie et une du pays hôte. Le mois dernier, les équipes européennes, réunies au sein de l'Association européenne des clubs (ECA), ont signé un accord de coopération avec la FIFA pour leurs participations jusqu'en 2030.