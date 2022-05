Ligue des Champions - Le Real Madrid bat Liverpool 1-0 et est sacré champion d'Europe pour la 14e fois

(Belga) Le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions en battant Liverpool 1-0 en finale samedi soir au Stade de France.

Vinicius a inscrit à la 59e minute l'unique but de cette finale,qui a débuté avec 36 minutes de retard en raison de problèmes d'accès au stade des supporters. Thibaut Courtois, qui a signé plusieurs arrêts décisifs, a joué tout le match dans le but madrilènes, tandis qu'Eden Hazard est resté sur le banc toute la rencontre. Les Deux Diables Rouges entrent dans le cercle très fermé des joueurs belges vainqueurs de la C1, un cercle dans lequel ils rejoignent Eric Gerets, champion d'Europe avec le PSV en 1998, Daniel Van Buyten (Bayern Munich, 2013) et Divock Origi, champion d'Europe avec Liverpool en 2019. Thibaut Courtois, avec l'Atletico Madrid en 2012, et Eden Hazard avec Chelsea en 2013 et 2019, avaient déjà remporté l'Europa League. C'est la 14e "Coupe aux grandes oreilles" soulevée par le Real, qui détient le record loin devant l'AC Milan (7 victoires). Le club merengue, qui a offert à l'Espagne une 19e victoire en C1, avait auparavant été sacré en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 et 2018. Le Real n'a plus perdu de finale de C1 depuis 1981 et une finale contre... Liverpool perdue au Parc des Princes de Paris. Les Reds ont pour leur part été champions d'Europe à six reprises (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). C'est la quatrième fois que le club anglais s'incline en finale après 1985, 2007 et 2018. S'il n'a pas marqué samedi (son but inscrit à la 45e a été annulé par le VAR), Karim Benzema termine tout de même en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions avec 15 buts.