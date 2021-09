Ligue des Champions - "Un match historique pour le Club de Bruges", estime Philippe Clement

(Belga) C'est un Philippe Clement fier de ses joueurs qui s'est présenté devant la presse après le partage de son Club de Bruges contre le Paris Saint-Germain (1-1) mercredi lors de la première journée de la Ligue des Champions. "Je suis vraiment très fier de mes joueurs, ils ont joué un très grand match, mentalement, physiquement, tactiquement, avec beaucoup de discipline et de c...", a souri l'entraîneur brugeois.

"On a commencé par cinq minutes compliquées. Nous rentrons après dans la rencontre et on encaisse malheureusement dans la foulée. L'équipe a très bien réagi", a analysé Clement. "On a prouvé que nous étions forts physiquement. On a joué pour les trois points jusqu'à la fin du match, comme au Zénith l'an dernier. La motivation et l'engagement doivent demeurer, comme la philosophie de jeu. C'était presque parfait. Gagner aurait été parfait. On a manqué un peu d'efficacité à la fin et l'équipe était peut-être un peu fatiguée." Clement a souligné la prestation globale de son équipe. "Elle a été au niveau, suivant le plan avec discipline pendant 90 minutes en trouvant bien les espaces. Les trois jeunes attaquants ont montré toutes leurs qualités. Je suis fier de tout mon groupe." Charles De Ketelaere, placé en pointe, a régalé le Jan Breydel. "Il a eu un rôle déterminant. Nous travaillons avec Charles depuis longtemps, nous savons qu'il peut très bien prester à plusieurs places et ce qu'il peut encore améliorer. C'est dur de sortir un individu car tout le monde a été bon", a analysé Clement, tout en félicitant Hans Vanaken et Noa Lang. Dans un groupe A qui renseigne aussi Manchester City et Leipzig, Clement estime qu'il reste "cinq finales" à jouer. "Nous devons rester réalistes, nous allons continuer à travailler. On peut encore atteindre de belles choses tous ensemble, il ne faut pas fixer de limites à ce groupe." (Belga)