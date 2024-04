C1: Arsenal-Bayern Munich, Saliba à l'épreuve de Kane

A l'inverse, le "Rekordmeister" a bu la tasse contre Dortmund puis Heidenheim avant son déplacement à l'Emirates, deux défaites (2-0 et 3-2) coup sur coup qui enterrent quasiment ses chances de titre en Bundesliga.

L'histoire européenne incite à la prudence, néanmoins. Arsenal dispute son premier quart de finale de C1 depuis 2010 face à une équipe munichoise qui n'en a manqué que deux entre-temps.

Et au jeu des confrontations directes aller-retour, les Allemands ont toujours pris le dessus. Sur les sept huitièmes de finale disputés par Arsenal de 2011 à 2017, le Bayern l'a rencontré et éliminé trois fois: en 2013, 2014 et 2017, avec un sévère 10-2 en cumulé à cette dernière occasion (5-1 à l'aller et au retour).