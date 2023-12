C1: et Zaïre-Emery envoya le PSG en huitièmes de finale

Il est devenu à 17 ans et 280 jours le plus jeune buteur français en Ligue des champions, mieux que Karim Benzema (17 ans et 352 jours) et Kylian Mbappé (18 ans et 63 jours).

"On est à la fois contents mais on sait que l'on aurait pu faire mieux, parce qu'on voulait finir à cette première place, c'était l'objectif", a commenté le héros parisien de la soirée au micro de Canal + après la rencontre.

Sur un débordement de Mbappé sur le côté gauche de l'attaque parisienne, le natif de Montreuil était parfaitement placé à 11 mètres pour contrôler et tromper Gregor Kobel à la 56e minute.