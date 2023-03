C1: l'Inter Milan fait le strict minimum pour écarter Porto

L'Inter Milan s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en arrachant un nul à Porto (0-0) qui, après la défaite concédée sur le fil à l'aller (1-0), a manqué mardi de la voix de commandement du vétéran Pepe.

Les Nerazzuri, qui n'ont plus joué un quart de finale de C1 depuis 2011, ont tant bien que mal résisté à la pression offensive des Dragons et, au final des deux manches, l'élimination s'est décidée sur le but marqué par le Belge Romelu Lukaku il y a trois semaines au stade San Siro, alors que l'équipe lusitanienne était réduite à dix.