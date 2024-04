C1: Mbappé au PSG, l'histoire n'est pas finie

Partager:

Et si en guise d'adieu, il offrait au PSG le cadeau dont rêvent ses supporters depuis plus de dix ans? Auteur d'un doublé contre Barcelone (4-1), Kylian Mbappé a permis au PSG de filer dans le dernier carré européen, pour continuer d'écrire son histoire en Rouge et Bleu. Son histoire avec Paris n'est pas finie, elle ne pouvait pas s'arrêter ni à Barcelone, ni si tôt au printemps.

"Je rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris, c'est une étape de plus de franchie contre une grande équipe (...). Mais maintenant c'est pour nous, et on va essayer d'aller à Wembley (théâtre de la finale de C1, NDLR)", a lancé le N.7 en zone mixte mardi dans les couloirs du stade olympique Lluís-Companys de Montjuic. Discret pendant une heure, comme il l'avait été au match aller, Mbappé venait d'éliminer le Barça (3-2, 4-1) grâce à un doublé (61e sur pénalty, 89e), son 7e et 8e but en C1 cette saison, célébré au pied de la tribune des quelque 3000 ultras parisiens qui avaient fait le déplacement en Catalogne. Avec 48 buts, "KM" est désormais le dixième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et Andreï Chevtchenko, tout en ayant marqué à six reprises contre le Barça.

"Depuis le premier jour, ce n'est pas parce qu'il y a des bons et des mauvais moments que ma fierté en prend un coup. Ma fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que parisien c'est grand", a poursuivi le capitaine des Bleus, qui a annoncé à sa direction en février son départ en fin de saison. Pour sa dernière année après sept passées au PSG, le Bondynois est toujours en lice pour réaliser un triplé Ligue des champions - Championnat - Coupe de France, sachant que le tableau n'a jamais été aussi ouvert vers la finale, avec une demi-finale contre Dortmund, déjà battu en phase de groupe. - "Leader indiscutable" -