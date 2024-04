C1: un record de buts qui tombe à pic

Avec 32 buts inscrits sur l'ensemble des rencontres et un record vieux de vingt ans battu, les quarts de finale de la Ligue des champions ont été un formidable coup de pub pour la coupe aux grandes oreilles qui veut tuer dans l’œuf la création d’une Super Ligue concurrente.

En 2003-2004, 30 buts avaient été marqués lors des quarts entre le FC Porto et l'Olympique lyonnais (4-2, score cumulé à l’aller et au retour), l'AC Milan et La Corogne (4-5), le Real Madrid et l'AS Monaco (5-5) et Chelsea et Arsenal (3-2).