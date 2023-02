Foot: en plein doute, Paris retrouve la C1, le Bayern... et Mbappé

Le Paris Saint-Germain aborde son grand rendez-vous avec la Ligue des champions et le Bayern Munich dans une atmosphère de crise, mais Kylian Mbappé a fait le forcing pour disputer le 1/8e de finale aller et bousculer le destin de son club, mardi (21h00).

Une nouvelle élimination, à ce stade de la compétition, serait catastrophique pour un club qui ne se contente pas de sa première place en Ligue 1, d'ailleurs menacée elle-aussi.

Car l'équipe de Christophe Galtier s'est endormie. Elle vient de perdre deux matches de rang, chez ses deux poursuivants en championnat, à Marseille (2-1) en Coupe de France puis Monaco (3-1) en Ligue 1, et son jeu est indigent.

Mais tout le club espère que l'obsession de ses propriétaires qataris de gagner la Coupe aux grandes oreilles va réveiller le PSG.

- Prêt à risquer Mbappé -

Pour donner plus de corps aux espoirs parisiens, Galtier récupère aussi Lionel Messi et Marco Verratti, légèrement blessés à Monaco.

En difficulté à cause des résultats, le coach parisien joue gros, pour son tout premier match à élimination directe en C1, lui qui n'avait fait qu'un tour de poules avec Lille.

Mais s'il a plaisanté sur "l'anti-cernes" dont il pourrait avoir besoin, Galtier n'a pas mis en avant son cas personnel.

"Je mets complètement de côté tout ce qu'on peut dire sur moi, je respecte ce qui est dit, mais c'est plus important ce qui se passe dans le vestiaire et la manière dont on prépare ce rendez-vous", a-t-il assuré.

L'entraîneur du PSG a aussi de bonnes chances de retrouver son leader technique, au moins pour la fin du match. Paris est prêt à risquer Mbappé, remis une semaine plus tôt que prévu d'une déchirure à la cuisse gauche, pour ne pas manquer la première manche contre le géant bavarois.