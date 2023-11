Foot/C1: les huitièmes s'éloignent pour Lens, battu par le PSV (1-0)

Deuxièmes avant cette quatrième soirée européenne de la saison, Les Sang et Or sont désormais troisièmes (cinq points), dépassés par les Néerlandais (cinq points aussi mais une meilleure différence particulière). Vainqueur du Séville FC dans le même temps (2-0), Arsenal (neuf points) a fait un grand pas vers l'étape suivante, tandis que les Andalous (deux points) ferment la marche du groupe B.

Les joueurs de l'Artois n'ont pas fait le poids au Stade Philips, dépassés par la maîtrise technique et la pression constante du club qui domine largement son championnat national. Pire, ils ont même semblé atteindre leur plafond.

C'est en Andalousie que tout avait commencé pour les Lensois, au terme d'une soirée porteuse d'espoirs (1-1), et le rêve d'une qualification en huitièmes avait pris forme dans la foulée de l'exploit à domicile contre Arsenal (2-1).

"Il faut qu'on soit plus efficace demain", avait prévenu l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais la veille. Ses joueurs l'ont entendu, convertissant en but leur première occasion véritable (12e). C'est leur capitaine Luuk de Jong qui a montré la voie, reprenant de la tête un bon centre de Johan Bakayoko à l'issue d'une action où les Lensois ont été trop passifs.

Meilleur buteur du PSV cette saison, l'ancien joueur du Séville FC a fait trembler les filets pour la seizième fois de la saison, toutes compétitions confondues, profitant de la main pas suffisamment ferme de Brice Samba.

Pour la neuvième fois de la saison déjà, Lens s'est retrouvé mené, cette fois sans parvenir à revenir dans la rencontre.

Outre la performance globalement décevante des Lensois, plusieurs joueurs ont coulé en première période. Le piston droit Przemyslaw Frankowski a presque tout raté (17 ballons perdus en première période), manquant ses centres et passes lors des rares occasions lensoises du premier acte.

Le milieu de terrain a été largement dominé par les Néerlandais, Salis Abdul Samed n'ayant que peu d'impact. En attaque, si Florian Sotoca s'est démené, naviguant dans différentes zones pour proposer des solutions, l'autre joueur en soutien d'Elye Wahi, Adrien Thomasson, a semblé perdu.

- Poteau de Guilavogui -

A l'inverse, les ailiers du PSV Hirving Lozano (41e, 51e, 56e, 60e, 86e) et Johan Bakayoko ont eu moult occasions, manquant seulement de justesse dans la finition. Dans l'ensemble, les Néerlandais ont été plus proches de doubler la mise que d'être rejoints au score, et leur première victoire en seize rencontres de phase de groupe de la Ligue des champions semble juste.

Meilleurs après l'heure de jeu, les joueurs du club artésien regretteront toutefois leur temps fort de la fin du match, impulsé par les entrants.

Une frappe de Morgan Guilavogui a heurté le poteau des cages gardées par l'ancien niçois Walter Benitez, après une remise intelligente de Wesley Saïd (88e). Dans la foulée, une tête de Kevin Danso a été sauvée sur sa ligne par un joueur d'Eindhoven.

Mais pour les Lensois, c'était trop peu pour espérer plus. Il leur faudra désormais reprendre le chemin des huitièmes contre la meilleure équipe du groupe, Arsenal, à Londres.