Galatasaray-Young Boys EN DIRECT: Batshuayi et ses équipiers souffrent à la maison (0-0)

La seconde période vient tout juste de débuter. On reprend avec, en image, l'occasion la plus franche de la rencontre jusqu'ici. Jelert est monté au jeu pour le Galatasaray à la pause, il a remplacé Ziyech, tandis que Kohn est lui remplacé par Berkan Kutlu.

Le Galatasaray frôle la correctionnelle ! Sur un corner, Ganvoula surprend tout le monde en plaçant un ballon de la tête sur le poteau droit. Dans la foulée, les Suisses marquaient dans le but vide mais il était annulé pour hors-jeu.

20'

Le Galatasaray cale

On ne voit pas encore vraiment le Galatasaray, qui tente de temps en temps des petites percées en contre, mais qui concède surtout énormément dans les 25 derniers mètres. On ne le sent pas sereins. Colley a même obtenu la première vraie grosse occasion à le 18ème sur une belle frappe enroulée de la gauche de la surface, stoppée par Muslera.