Ligue des champions: le moment Dembélé n'a pas suffi

Des retrouvailles fêtées par un but mais gâchées par le revers subi par Paris au terme d'un match un peu fou comme celui de mardi entre le Real Madrid et Manchester City (3-3).

Depuis, il n'avait pas réussi à régler la mire et a attendu de retrouver son ancien club pour retrouver le chemin des filets. L'occasion était trop belle, même si le plus dur reste à faire mardi prochain: gagner sur ses anciennes terres, pas à Bernabeu, en travaux, mais au Stade olympique Lluís-Companys.

Malgré ses lacunes dans le dernier geste, il est indispensable depuis le début de la saison dans le jeu offensif du PSG par ses dribbles et surtout par ses passes décisives: 13 toutes compétitions confondues, qui font de lui le meilleur passeur parisien.

"C'est l'un des joueurs les plus constants et réguliers. Il peut déborder, faire des passes décisives, nous aider en défense, créer de l'espace. C'est l'une des meilleures recrues de la saison et un joueur vital pour nous", répète à l'envi Luis Enrique, évoquant aussi "un spectacle permanent" ou le qualifiant de "joueur le plus déséquilibrant" du monde.

- "Calme sous la pression" -

Oscillant entre le côté droit et l'axe mercredi soir, il n'a pas vraiment été tranchant pendant la première période, perdant notamment plusieurs ballons, parfois dangereux (44e).

Comme ses coéquipiers, celui qui a du jouer sans son acolyte du côté droit -- Hakimi, suspendu -- a mieux commencé la seconde et a été à l'origine des incursions parisiennes dès le retour des vestiaires.

Il a été l'un des Parisiens les plus en vue en seconde période, à côté d'un Kylian Mbappé discret et sans grandes inspirations.

"Je suis plutôt calme avant la plupart des matches. Avant les matches de Ligue des champions, bien sûr, il y a un peu de pression, car vous savez que vous devez gagner. Mais ce n'est pas grave, je reste calme sous la pression", a glissé Ousmane Dembélé sur le site de l'UEFA.

Calme, il devra l'être de nouveau mardi prochain à Barcelone devant le but pour renverser le Barça et emmener ses coéquipiers en demi-finale de Ligue des champions, en continuant d'être un dynamiteur dans le jeu.