Ligue des champions: le PSG s'en sort grâce à Mbappé et Barcola

Tout reste à faire: il faudra pour les Parisiens être à la hauteur le 5 mars à Saint-Sébastien pour voir les quarts de finale, loin du Parc des Princes et là où ils ont toujours été moins bons cette saison en Ligue des champions (deux défaites, un nul).

Mercredi soir au Parc, les hommes de Luis Enrique s'en sont sortis grâce à un coup de pied arrêté et une attaque rapide, alors qu'ils étaient jusque-là pressés très forts par les Basques.

Autoritaires en Ligue 1 mais restant sur deux éliminations coup sur coup en 8e de C1, ils n'ont pas répondu en première période à l'intensité ni vraiment résisté au jeu agressif des Basques, connus pour avoir cette identité claire de jeu.

A part un duel perdu de Mbappé avec le gardien de la Real Sociedad (6e) et une percée de Dembélé (25e), les Parisiens n'ont pas été dangereux et on même failli être menés quand le capitaine Mikel Merino a touché la barre (45e).