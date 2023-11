Ligue des champions: le Real Madrid s'assure la première place en dominant Naples

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale au coup d'envoi et toujours invaincu avec cinq victoires en cinq matchs, le Real a fini le travail pour repousser son adversaire du soir à huit longueurs.

Le défi était trop grand pour Naples: le Real Madrid a fait parler son expérience des grands rendez-vous européens mercredi pour dominer le champion d'Italie en titre (4-2) et s'assurer de terminer premier du groupe C lors de la 5e journée de Ligue des champions.

Les Napolitains restent néanmoins en bonne posture avant d'affronter Braga (3e, 4pts), qui a concédé le nul face à l'Union Berlin (1-1).

Le club merengue, qui détient le record de titres en C1 (14) est plus que jamais dans la course à une quinzième couronne. La première depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

- Bellingham record -