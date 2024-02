Ligue des champions: Thuram défie Griezmann, le choc dans le choc Inter-Atletico

C'est sans doute le duel le plus alléchant des 8es de finale de la Ligue des champions: l'Inter Milan reçoit l'Atletico Madrid mardi (21h00) en match aller avec en toile de fond le choc entre deux fines gâchettes françaises, Marcus Thuram et Antoine Griezmann.

Sur le terrain, "Tikus" fait des étincelles. Il a marqué vendredi contre la Salernitana (4-0) son dixième but en championnat et marche sur les traces de Youri Djorkaeff qui avait inscrit 14 buts en 1996-97 lors de sa première saison sous le maillot nerazzurro.

Depuis son arrivée en Italie, le fils aîné de Lilian Thuram a pris ses aises dans l'axe pour être un buteur et un passeur décisif (10 en championnat) prolifiques.

"Depuis que je suis petit, on me répète qu'un jour, je serai un N.9, ce qui ne me plaisait pas beaucoup, moi je voulais rester sur l'aile, dribbler et avoir le ballon", a-t-il confié au quotidien italien Corriere della Serra.

"On a eu une discussion avec mon père, on s'est dit les choses et j'ai choisi de jouer avant-centre", a ajouté le vice-champion du monde 2022 (16 sélections, 2 buts) qui a pour modèle Karim Benzema.