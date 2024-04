PSG: Tabitha Chawinga "savait qu'un jour", elle pourrait "jouer au foot"

Partager:

L'attaquante du PSG Tabitha Chawinga, meilleure buteuse de D1 cette saison, qui sera opposée à l'OL samedi en demi-finale aller de Ligue des champions, "savait qu'un jour" elle pourrait "jouer au foot" malgré des parents qui lui interdisaient de pratiquer "un sport destiné aux hommes", a confié la Malawite dans un entretien à l'AFP. Question: Vous êtes prêtée au PSG cette saison par le club chinois de Wuhan. Comment vous sentez-vous à Paris, souhaitez-vous y rester au-delà de votre prêt ?

Réponse: "Au PSG, je suis heureuse. Pour le moment, je me concentre sur mon jeu et sur le fait de jouer jusqu'à la fin de la saison et après, je donnerai des nouvelles." Q: Vous avez connu Jocelyn Prêcheur, votre entraîneur, en Chine: cela vous a aidé dans votre adaptation au PSG ? R: "Oui pour moi, c'était une bonne chose de le retrouver au PSG. Grâce à lui, j'ai pu m'adapter plus rapidement. C'est un bon entraineur, qui nous apprend beaucoup de choses, au groupe et à moi."

Q: Parlez-nous de votre très bonne entente avec l'attaquante française Marie-Antoinette Katoto ? R: "Je suis heureuse de jouer avec Marie. Elle a pris soin de moi lors de mon arrivée au club. C'est une personne que j'apprécie et une joueuse de grande classe, avec de l'expérience. Je pense que chaque joueuse aimerait évoluer avec quelqu'un comme Marie. On a une bonne connexion sur le terrain: parfois elle m'aide à marquer, parfois c'est moi. En dehors du terrain également on s'entend très bien. Je la considère comme ma petite sœur car je suis plus vieille qu'elle (elles ont respectivement 27 et 25 ans, NDLR)." Q: Vous êtes actuellement la meilleure buteuse (15 buts) et la meilleure passeuse de D1 (10 passes), ces statistiques sont-elles importantes à vos yeux ?