Kylian Mbappé a inscrit son nom dans l'histoire de la Ligue des Nations. Le Français a inscrit le deuxième but des siens à dix minutes de la fin de la finale contre l'Espagne. Un but décisif que certains estiment comme injustes.

Après vérification du VAR, le but a pourtant été validé. Mais les images sèment le doute et Mbappé semblait bel et bien en position de hors-jeu sur cette phase décisive pour le titre final. Mais il s'avère en fait qu'un défenseur espagnol a touché le ballon, ce qui annule complètement la situation, validant dès lors le but. Une décision justifiée, donc.