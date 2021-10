Roberto Mancini S'EXCUSE après Italie-Espagne: le sélectionneur n'a pas digéré les sifflets sur son gardien

L'Italie, championne d'Europe, n'ira pas en finale de la Ligue des Nations. La Squadra Azzura, réduite à 10, n'a pu contenir les assauts espagnols et s'est finalement inclinée 1-2 en demi-finale face à une séduisante équipe d'Espagne.

Une rencontre qui laisse certains regrets à Roberto Mancini, le sélectionneur italien. "Parfois ça se passe comme ça, les matches se décident sur des faits de jeu", a-t-il déclaré à la RAI. "A la mi-temps, il y aurait pu y avoir 1-1 tranquillement. Ils jouent très bien techniquement. C'est dommage de ne pas être restés à onze, on a fait une erreur qui ne peut pas se faire à ce niveau. Je n'ai pas vu l'action, mais ça ne change rien, Il faut faire attention quand on a déjà un carton jaune. En seconde période, on a quand même réussi à marquer un but et à ne pas subir, félicitations malgré tout aux joueurs".

Il a ensuite pris la parole au sujet des sifflets entendus contre Donnarumma, vu comme un ennemi à Milan après son départ vers le PSG. "J'en suis désolé", a lâché le sélectionneur italien, déçu par ce genre d'incidents. L'Espagne jouera la finale dimanche à 20h45. La petite finale, qui concerne l'Italie, est programmée à 15h le même jour.