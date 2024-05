Ligue Europa: Leverkusen - Atalanta, l'un peut tout gagner, l'autre tout perdre

Le Bayer Leverkusen, emmené par l'entraineur espagnol Xabi Alonso et son football total, va tenter en Irlande de remporter le second titre de sa saison en Ligue Europa, où il n'a pas non plus perdu une seule rencontre, avant de se lancer vers la passe de trois, samedi prochain en finale de la coupe d'Allemagne, face à Kaiserslautern, une équipe de deuxième division.

"L'objectif était d'atteindre la Ligue des champions, mais au-delà de ça, c'était de bien jouer au football et bâtir une bonne équipe avec de bons joueurs. Je ne vais pas dire maintenant: +Évidemment qu'on voulait gagner la Bundesliga!+, ce n'était pas réaliste en août, mais après nos deux ou trois premiers matches en Bundesliga, j'avais le sentiment que l'on pouvait disputer une bonne saison", a déclaré l'ancien milieu défensif du Real et du Bayern Munich avant la rencontre face à Augsbourg.

"On a l'occasion d'en faire encore un peu plus et de réaliser une saison historique", espérait-il alors. Encore victorieux samedi, Xabi Alonso a en outre pu faire tourner son effectif et son équipe se présente à Dublin avec confiance et une forme à son paroxysme.

Malgré une saison exceptionnelle également, c'est moins le cas du côté de l'Atalanta Bergame.