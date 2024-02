Ligue Europa: L'OM ne sait vraiment plus gagner

Partager:

Deux fois devant et deux fois repris en moins de cinq minutes: toujours malade, l'OM n'arrive plus à gagner et a encore une fois dû se contenter d'un match nul (2-2) jeudi à Hambourg face au Shakhtar Donetsk en barrage aller de Ligue Europa. Comment l'OM s'y est-il pris pour laisser échapper cette victoire ? A la 90e minute pourtant, Iliman Ndiaye avait repris un bon centre de Pierre-Emerick Aubameyang pour marquer le deuxième but, qui devait sceller le premier succès marseillais depuis deux mois, si l'on exclut celui obtenu en Coupe de France contre Thionville, équipe de N3.

Tous les Marseillais sont partis fêter ça au pied du parcage où plus d'un millier de leurs supporters étaient réunis et une vraie réconciliation, alors, semblait possible. Mais c'est comme si l'OM aimantait les matchs nuls (six sur les huit derniers matchs toutes compétitions confondues) puisque moins de trois minutes plus tard, ils laissaient Oleksandr Zubkov centrer sur la tête d'Eguinaldo (2-2, 90+3) pour voir une victoire s'envoler, une de plus, comme vendredi dernier contre Metz (1-1). On a alors vu Gennaro Gattuso enlever sa veste de rage, la mettre en boule et se retenir, au tout dernier moment, de la balancer sur son banc ou ailleurs.

Le comble pour le technicien italien, c'est qu'il venait avec l'entrée de Bamo Meïté de repasser, pour défendre son avantage, à un système à cinq défenseurs, dont il a redit mercredi tout le mal qu'il pensait. Lors de la même conférence de presse, Gattuso avait aussi assuré que l'OM traversait "une crise de résultats, mais pas une crise de jeu". - Terrible première période -