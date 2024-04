L'Italie assurée d'avoir cinq places en Ligue des Champions la saison prochaine

Les performances de l'AS Roma, de l'Atalanta et de la Fiorentina, qui se sont toutes trois qualifiées pour les demi-finales de l'Europa League (Roma et Atalanta) et de la Conference League (Fiorentina), sont notamment à l'origine de ce classement.

L'Italie compte 19.428 points au classement des pays cette saison. Elle devance l'Allemagne (17. 928) et l'Angleterre (17.375). Les deux premiers de ce classement seront assurés d'un 5e ticket dans la Ligue des champions, dont le format sera différent à partir de la saison prochaine, avec 36 équipes participantes au lieu de 32 et une phase de groupes élargie.