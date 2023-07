Liverpool attire l'international hongrois Dominik Szoboszlai

Szoboszlai, 22 ans, était arrivé à Leipzig en janvier 2021 en provenance de Salzbourg en Autriche. En deux saisons et demie, le milieu a joué 91 rencontres pour le club de Bundesliga, compilant 20 buts et 22 assists. Sur le plan collectif, il a remporté à deux reprises la Coupe d'Allemagne en 2022 et 2023.

International hongrois depuis mars 2019, Szoboszlai compte 32 caps avec son équipe nationale avec 7 buts au compteur.