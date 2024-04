Loïs Openda sauve Leipzig à Heidenheim, Wolfsburg se donne de l'air face à Bochum

Loïs Openda a inscrit le but de la victoire pour Leipzig sur le terrain d'Heidenheim (1-2) pour la 30e journée de Bundesliga samedi. Dans le même temps, Wolfsburg et ses Belges ont décroché un succès précieux en bas de tableau face à Bochum (1-0).

Leipzig a dû attendre 42 minutes pour ouvrir le score sur la pelouse du promu via Benjamin Sesko (42e, 0-1). Openda et ses équipiers pensaient avoir fait le plus dur mais Heidenheim, tombeur du Bayern Munich il y a deux semaines, a égalisé via Nikola Dovedan (69e, 1-1). Leipzig a finalement pu compter sur Openda pour éviter la catastrophe. Le Diable Rouge a été à la conclusion d'une percée de Mohamed Simakan pour offrir la victoire à son équipe (85e, 1-2).

Wolfsburg, de son côté, s'est donné de l'air en bas de tableau en battant Bochum grâce à un but de Jonas Wind (43e, 1-0). Les Loups, sans Koen Casteels toujours blessé, mais avec Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx pendant 90 minutes, remontent à la 13e place avec 31 points, quatre de plus que Bochum, 15e, et cinq de plus que Mayence, 16e et barragiste.