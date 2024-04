L'UEFA compte sur le comportement respectueux des entraîneurs envers les arbitres

Les sélectionneurs des équipes qualifiées à l'Euro ont participé lundi à un séminaire organisé par l'instance européenne du football. Roberto Rosetti, le directeur général de l'arbitrage de l'UEFA, a présenté certaines des lignes directrices qui seront partagées avec les arbitres. L'accent sera mis sur le respect des officiels de match, de la part des joueurs et des entraîneurs.

"Le comportement inacceptable des joueurs est un problème pour les officiels", a déclaré Rosetti, cité dans un communiqué de l'UEFA. L'Italien compte sur les entraîneurs pour donner l'exemple: "Les joueurs vous suivent et si vous êtes calmes, vos joueurs seront plus calmes. Nous voulons éviter les cartons jaunes inutiles et protéger l'image du jeu, c'est pourquoi nous serons très stricts avec le harcèlement et les manifestations claires de désaccord. Il s'agit de protéger l'image du jeu et de laisser un héritage positif aux générations futures. Nous devons faire quelque chose et nous avons besoin de vous parce que vous êtes super importants pour nous."