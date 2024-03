L'Union belge dévoile son plan 'Believe & Achieve' pour le football féminin

L'Union belge de football (URBSFA), en collaboration avec les ailes linguistiques et la Pro League, a dévoilé son plan 'Believe & Achieve' vendredi au Centre national du football à Tubize. L'objectif est de faire passer le football féminin belge à un niveau supérieur d'ici 2028.

Le premier objectif est d'augmenter le nombre de joueuses de 10%. Des programmes de sensibilisation pour les petites filles seront mis à la place dès la troisième maternelle. Les provinces pourront aussi choisir un accompagnateur qui aidera les clubs à travailler plus activement pour le football féminin. Voetbal Vlaanderen et l'ACFF, les deux ailes linguistiques, s'engagent aussi à offrir une offre élargie aux jeunes joueuses pour leur permettre de choisir entre une compétition de filles ou mixte.

Ce nouveau plan stratégique s'attaque aussi au sommet de la pyramide avec la Lotto Super League et les Red Flames. L'ambition est de placer le championnat féminin dans le top 15 des compétitions européennes avec un format de compétition pour un maximum de dix équipes. Les clubs devront avoir onze joueuses sous contrat, nommer un CEO et un directeur sportif mais aussi mettre en place un staff sportif élargi, le tout avec des conditions financières plus strictes.