L'Union Berlin, en lutte pour le maintien, remplace son entraîneur à 2 journées de la fin

Bjelica était arrivé à l'Union Berlin le 26 novembre, en remplacement du Suisse Urs Fischer. Ce dernier avait fait les frais d'un mauvais début de saison, le club occupant la lanterne rouge après 11 journées et une série de neuf défaites de rang.

Grote, 51 ans, avait assuré l'intérim entre le départ de Fischer et l'arrivée de Bjelica, mettant fin à la série de défaites avec un partage contre Augsbourg. Il doit à présent assurer le maintien de l'Union Berlin, 15e et premier sauvé après 32 journées. Les 'Eiserne' comptent un point d'avance sur Mayence, actuellement barragiste pour le maintien, et 6 sur Cologne, premier relégable et prochain adversaire samedi, en déplacement.