Malgré le match nul à Londres, Chelsea élimine l'Ajax après sa large victoire à l'aller

La Colombienne Mayra Ramirez a ouvert le score en première période pour Chelsea (33e) et Chasity Grant a égalisé après l'heure de jeu (65e).

Dans le dernier carré, Chelsea rejoint Lyon, l'équipe la plus titrée dans la compétition avec huit trophées. Les Françaises ont éliminé le Benfica Lisbonne plus tôt dans la soirée. Les deux derniers quarts de finale auront lieu jeudi. Le FC Barcelone recevra les Norvégiennes de Brann (18h45, aller: 1-2) et le Paris Saint-Germain les Suédoises de Häcken (21h, aller: 1-2).