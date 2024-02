Manchester City élimine Luton avec quatre assists de De Bruyne et cinq buts pour Haaland

De Bruyne, qui s'est promené à Kenilworth Road, a permis à Haaland d'inscrire un triplé en première période. Après avoir débordé un défenseur adverse, le Diable Rouge a servi le Norvégien, qui a ouvert la marque (3e, 0-1). Sur un mauvais dégagement d'Ortega Moreno, De Bruyne a lancé depuis le rond central Haaland dans le dos de la défense (18e, 0-2). Le scénario allait se répéter: une balle en profondeur de De Bruyne et la vitesse de Haaland a fait la différence (40e, 0-3).

Avec Ross Barkley à la passe et Jordan Clark à la conclusion, Luton a réduit son écart (45e, 52e) mais d'une passe à ras de terre, De Bruyn -a ouvert le but pour Haaland (55e, 2-4). Le Scandinave a encore ajouté un but créé cette fois par Bernardo Silva (58e, 2-5). Sur passe de John Stones, Mateo Kovacic a donné au score son allure définitive (72e, 2-6).