Manchester City et Kevin De Bruyne en quarts de la Cup, Leicester et ses Belges éliminés

Après un doublé de Phil Foden (7e et 74e), Kevin De Bruyne a inscrit le 3e but des Cityzens d'une superbe frappe des 30 mètres à la 81e minute.

Le parcours de Leicester s'est arrêté mardi en 8e de finale après une défaite 1-2 face à Blackburn. Touché à la cheville et incertain pour la première sélection de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, Youri Tielemans n'était pas sur la feuille de match. Wout Faes et Dennis Praet ont quant à eux débuté la rencontre, le second étant remplacé à la 58e minute, alors que le marquoir indiquait déjà 0-2. Timothy Castagne est lui monté au jeu à l la 73e minute.

Utrecht a été sorti de la Coupe des Pays-Bas par les amateurs de Spakenburg. En quarts de finale, ce club de D3 néerlandaise est allé s'imposer 1-4 sur la pelouse d'Utrecht, où Othman Boussaid était titulaire. L'ancien Zèbre Anthony Descotte est lui monté au jeu à la 80e minute, alors que le score était déjà acquis.