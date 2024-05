Manchester City n'a pas traîné pour s'assurer d'un 4e titre consécutif face à West Ham

Vainqueur 3-1 de West Ham, Manchester City est devenu la première équipe à remporter quatre titres d'affilée depuis la création du championnat d'Angleterre en 1888. Kevin De Bruyne et Jérémy Doku étaient titulaires chez les Citizens, qui terminent avec 91 points, 2 d'avance sur Arsenal.

City a fait le trou par Phil Foden, auteur d'un doublé avec un assist de Doku sur le second (2e, 18e). Le suspense est retombé mais Alphonse Aréola a quand même effectué quelques belles parades sur des frappes de Foden (25e), Manuel Akanji (27e) et De Bruyne (28e). Mohammed Kudus a réduit l'écart d'un ciseau retourné (43e, 2-1), mais Rodri a rassuré avec son huitième but de la saison (59e, 3-1).

Leandro Trossard était titulaire à Arsenal lors de la victoire 2-1 face à l'Everton d'Amadou Onana. Alors que les Gunners ne quittaient plus les parages de la surface adverse, les Toffees ont pris le commandement grâce à Idrissa Gueye (40e, 0-1). Les Londoniens ont égalisé par Takehiro Tomiyasu (43e, 1-1). Les Gunners n'ont pas été mieux inspirés après la pause à l'image de Trossard remplacé (76e) même si Kai Havertz leur a donné les trois points (89e, 2-1).