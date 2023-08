Matt Turner quitte Arsenal pour Nottingham Forest

Un an après son arrivée à Arsenal, Matt Turner quitte le club et rejoint Nottingham Forest. Les deux clubs ont confirmé le transfert mercredi. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Le gardien américain a signé un contrat jusqu'à l'été 2027 au City Ground. Il quitte Londres en ayant disputé seulement sept rencontres (dont quatre avec clean sheet) et avec un Community Shield (remporté dimanche face à Manchester City) dans son armoire à trophées.

Avant de rejoindre la Premier League pour un peu plus de six millions d'euros, Turner a porté les couleurs de New England Revolution (MLS) à 111 reprises et celles de Richmond Kickers pendant 27 rencontres, sous la forme d'un prêt.