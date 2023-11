Mircea Lucescu quitte son poste de T1 du Dynamo Kiev

Mircea Lucescu n'est plus l'entraîneur du club de football du Dynamo Kiev. Le Roumain de 78 ans a présenté sa démission vendredi après la défaite 0-1 à domicile contre son ancienne équipe et grand rival, le Shakhtar Donetsk. Lucescu était le T1 du club ukrainien depuis le 23 juillet 2020.

C'est précisément avec le Shakhtar Donetsk (2004-2016) que le Roumain a connu ses plus grands succès en tant qu'entraîneur. Avec ce club, il a remporté huit titres ukrainiens en 12 ans de service et, en 2009, il s'est emparé de la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'actuelle Europa League.

Au cours de sa longue carrière, Lucescu a également entraîné, entre autres, Pise (1990-1991), Brescia (1991-1995 et 1995-1996), Reggiana (1996) et l'Inter Milan (1998-1999) en Italie, Galatasaray (2000-2002) et Besiktas (2002-2004) en Turquie, et le Zenit St Petersbourg (2016-2017) en Russie. Il a été sélectionneur national de la Roumanie (1981-1986) et de la Turquie (2017-2019).