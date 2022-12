Mondial 2022 - Dani Alves devient le plus vieux Brésilien à jouer la Coupe du monde

(Belga) Le défenseur Dani Alves est devenu, à 39 ans, 6 mois et 27 jours, le plus vieux joueur brésilien à disputer un match de Coupe du monde de football. Vendredi soir à Lusail, face au Cameroun, il a battu le record de Thiago Silva (38 ans) titulaire lors des deux premiers matchs au Qatar.

Promu capitaine d'un soir, Dani Alves, fêtait sa 125e sélection internationale plus de seize ans après la première jouée le 10 octobre 2006. Alves, qui a remporté 42 trophées dans carrière, reste toutefois très loin du record gardien égyptien Essam el-Hadary, aligné à 45 ans en 2018 en Russie et même du Camerounais Roger Milla qui avait 42 ans en 1994 quand il est devenu le jour de champ le plus âgé de l'histoire. Le doyen dans ce Mondial 2022 reste le milieu défensif canadien Atiba Hutchinson qui avait 39 ans, 9 mois et 22 jours jeudi contre le Maroc. (Belga)