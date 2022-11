Mondial 2022 - Le sélectionneur de l'Uruguay déjà tourné vers un match "crucial" contre le Ghana vendredi

(Belga) Diego Alonso, le sélectionneur de l'Uruguay, était déjà tourné vers le match crucial que ses joueurs devront jouer contre le Ghana vendredi pour espérer se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Battus par le Portugal et Bruno Fernandes lundi, les Uruguayens ont connu pas mal de difficultés face aux Lusitaniens de Cristiano Ronaldo.

"Notre intention, quand vous regardez le début du match, était de mettre de la pression offensive. Mais les adversaires jouent aussi leur jeu et essaient de contrer votre tactique. Parfois les choses fonctionnent, parfois non. Ils ont eu quinze occasions et non onze, selon les statistiques", a commenté Diego Alonso en conférence de presse. "Mais lors du dernier match, nous avions eu six belles occasions et la Corée du Sud une seule (0-0). On n'a pas très bien joué, mais on a eu des occasions et on a poussé. Contre le Ghana, on visera la victoire, il n'y a aucun doute là-dessus. On doit faire des petites modifications dans l'organisation des joueurs et chercher ce qui sera le mieux pour nous, c'est ce qui nous ferons. J'ai une grande confiance dans mes joueurs, le prochain match sera dur, mais on décrochera une victoire et on se qualifiera. Contre le Ghana, on parle de se qualifier ou de ne pas se qualifier. Je suis sûr qu'ils vont essayer de se qualifier, nous aussi. Ce sera un match crucial mais ça n'a rien à voir ce qui s'est passé il y a douze ans", a ajouté Alonso faisant référence à la qualification de l'Uruguay pour les quarts de finale du Mondial de 2010 en Afrique du Sud, face aux Ghanéens: 1-1 après prolongation et 4-2 aux tirs au but. (Belga)