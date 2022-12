Mondial 2022 - Manuel Neuer n'a pas l'intention de prendre sa retraite internationale

(Belga) Peu après l'élimination de la Coupe du monde au Qatar, le capitaine de l'équipe d'Allemagne Manuel Neuer a exclu de prendre sa retraite internationale. "Oui, dans la mesure où je suis appelé et où je montre ma valeur, je peux l'exclure", a déclaré le gardien de 36 ans après la victoire 4-2 contre le Costa Rica, qui n'a pas permis à l'Allemagne de se qualifier pour les huitièmes de finale.

"Nous sommes bien sûr tous frustrés, et c'est difficile à encaisser pour nous, et nous aurons certainement besoin de comprendre ce qui s'est passé ici. C'est clair", a déclaré Neuer, champion du monde en 2014, après son 117e match international et le 19e en Coupe du monde, un record pour un gardien de but. (Belga)