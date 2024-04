Nicky Hayen ne pense pas à son futur: "Je veux juste gagner des matches"

Hayen avait été nommé à la tête du Club à la mi-mars après le limogeage de Ronny Deila. L'ancien entraîneur des U23 brugeois doit assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Un intérim pour le moment plus que réussi avec trois victoires et un partage en quatre rencontres. Des résultats qui ont relancé Bruges dans la course au titre et mis dans une position favorable pour atteindre les demi-finales de la Conference League.

"Je ne pense pas du tout à mon futur, je veux juste gagner des matches. Le plus important, c'est l'équipe et les bonnes performances sur le terrain. Le groupe mériterait de se qualifier pour les demi-finales pour son travail sur et en dehors du terrain. J'espère que nous y parviendrons."