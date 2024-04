Nottingham Forest va avoir accès à l'audio de la VAR de son match contre Everton

Nottingham, menacé de relégation, a demandé lundi que l'enregistrement des conversations entre l'arbitre assistant préposé à la vidéo Stuart Attwell et l'arbitre de terrain Anthony Taylor soit rendu public.

Le club de Matz Sels et Divock Origi, 17e de Premier League, a réclamé un penalty à trois reprises pour deux possibles fautes et une main dans la surface du défenseur Ashley Young, sans obtenir gain de cause.