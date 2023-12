OHL évite le pire et élimine les amateurs de Knokke aux tirs au but en 1/8e de finale

Chez les Louvanistes, Oscar Garcia a laissé son capitaine Siebe Schryvers sur le banc et a cédé le brassard à Ewoud Pletinckx. Le coach visiteur a fait confiance au duo d'attaque Konan N'Dri -Jon Thorsteinsson. Après quelques minutes à l'avantage des Côtiers, OHL a pris le relais et a ouvert la marque par Joren Dom (24e, 0-1). Par la suite, il n'y a pas eu beaucoup de moments forts mais OHL, qui semblait se reposer sur son avance, a été sanctionné par un coup de tête de Justin Pieters (45e+3, 1-1).

Au retour des vestiaires, OHL a gardé le ballon dans ses rangs sans se montrer vraiment dangereux. Le rythme des visiteurs est resté trop lent pour mettre Knokke hors course. La différence de niveau entre l'équipe de Jupiler Pro League et celle de National 1 n'a jamais sauté aux yeux. Après des prolongations pauvres en occasions, les Louvanistes se sont montrés plus efficaces lors de la séance de tirs au but: Schrijvers, Thorsteinsson, Brunes et Holzhauser ont réussi la passe de quatre. Chez les Côtiers, Aelterman et Bailly ont transformé les deux premiers essais mais Jalloh et Addo ne les ont pas imités, mettant fin au parcours des Knokkois qui avaient éliminé coup sur coup Seraing et Malines aux tours précédents.