Ostende prend 3 points précieux au Patro Eisden

Ostende a pris 3 points précieux dans la lute pour le maintien en allant s'imposer 2-3 sur le Patro Eisden dimanche dans le match de clôture de la 29e et avant-dernière journéee de Challenger Pro League.

Grâce à cette victoire, le KVO se retrouve 14e avec 29 points et laisse derrière lui Seraing (28) et le SL16 (17), qui se sont affrontés plus tôt dans la journée, avec une victoire serésienne à la clé (1-2).

Le Patro Eisden se retrouve 6e avec 48 points, à 3 points de la 2e place, synonyme de promotion en Jupiler Pro League.