Philippe Rommens prolonge pour une saison au Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles a levé mercredi l'option pour une saison supplémentaire dans le contrat de Philippe Rommens, a communiqué le club néerlandais mercredi.

Rommens, 26 ans, a compilé trois buts et cinq assists en 20 matches cette saison avec le club de Deventer. L'Anversois est écarté des terrains depuis la mi-janvier à cause d'une blessure aux ligaments de la cheville. Il a été opéré en février et le club espère le récupérer avant la fin de la saison.

Go Ahead Eagles est la révélation de la saison en Eredivisie. Le club occupe actuellement la 7e place avec 37 points après 26 des 34 journées et occupe la 7e place. Les équipes classées de la 5e à la 8e place disputent des playoffs pour le dernier ticket européen.