Piet Vandendriessche nommé nouveau CEO de l'Union belge de football

Piet Vandendriessche a été nommé jeudi par le conseil d'administration de l'Union belge. Il a été "choisi à l'unanimité", a indiqué l'URBSFA dans un communiqué.

Vandendriessche, 58 ans, a été au cours des sept dernières années le CEO de Deloitte Belgium. "Il est un dirigeant expérimenté et rassembleur qui doit continuer à développer l'URBSFA vers une organisation performante et rentable et qui se tiendra au sein de ses membres, les clubs amateurs et les clubs professionnels, et les aidera à relever les nombreux défis qui les attendent", peut-on lire dans le communiqué.