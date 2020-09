Premier League - Le Colombien James Rodriguez quitte le Real Madrid et rejoint Everton

(Belga) Everton a confirmé lundi l'arrivée de l'international colombien James Rodriguez, 29 ans, en provenance du Real Madrid. Le milieu a signé pour deux ans plus un en option.

L'indemnité de transfert s'élèverait à 22 millions de livres (24,5 millions d'euros). Le soulier d'or de la Coupe du Monde 2014 retravaillerait donc sous les ordres de Carlo Ancelotti pour la 3e fois de sa carrière, après le Real Madrid et le Bayern Munich. "L'une des principales raisons pour lesquelles je me suis engagé ici est la présence de Carlo Ancelotti. Je suis convaincu qu'avec Carlo et son staff, nous allons accomplir de grandes choses", a avancé Rodriguez dans un communiqué du club. Rodriguez est le deuxième joueur à rejoindre les Toffees lors de cette seconde partie du mercato après le milieu brésilien Allan arrivé de Naples. (Belga)