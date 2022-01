Aile de pigeon et frappe dans la lucarne, Janice Cayman inscrit un but somptueux avec l'OL (vidéo)

(c) Belga

La fin d'année 2021 a sourit aux joueurs belges. Entre Eden Hazard qui a remontré de belles choses avec le Real Madrid, Kevin De Bruyne de retour à son meilleur niveau, Romelu Lukaku qui inscrit deux buts en deux matchs pour son retour de quarantaine et Janice Cayman qui nous a sorti une petite merveille.

La Red Flames évolue dans le club français de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club féminin d'Europe, et a démontré qu'elle a tout à fait sa place dans l'effectif des septuples vainqueurs de la Ligue des Champions.

L'attaquante, le 5 décembre dernier, était en état de grâce. Après avoir participé à l'ouverture du score en délivrant une passe décisive à la Ballon d'Or Ada Ederberg, la Belge y est allée de son but. Et quel but !

Sur un centre d'Amandine Henry, Janice contrôle parfaitement le ballon avec une touche en 'aile de pigeon' avant d'envoyer le ballon ricocher sur la barre transversale dans la lucarne.